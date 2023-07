Dieven roven kelken en sieraden uit kerk van Ravels-Eel: "Meneer pastoor is heel erg onder de indruk”

Update Hevige brand bij landbouwbe­drijf: 40.000 kippen overleven vuurzee niet

Op de Steenweg op Beerse in Merksplas woedt een brand in een stal van een landbouwbedrijf. De vlammen zijn van ver zichtbaar en er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is ter plaatse om het vuur te bestrijden en vraagt omwonenden om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden.