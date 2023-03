Dieven breken werfcontainer open

Kans op blauwe ogen in Bladel door boksende onderne­mers bij Battle of the South

BLADEL - Kijk niet raar op als je in Bladel binnenkort de wethouder ziet met een blauw oog of de bierbrouwer met een gebroken neus. Ze horen bij de 26 ondernemende Kempenaren die 15 april tegen elkaar boksen tijdens The Battle of the South.