Diessen opgeschrikt door explosies bij plofkraak, ‘We zagen de kruitdampen opstijgen’

Dieven stelen dure horloges tijdens feestje bij Radja Nainggolan: twee verdachten opgepakt

Dieven hebben Rolexhorloges en cash geld buitgemaakt in het appartement van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan in Antwerpen. Twee verdachten uit Turnhout zijn opgepakt. Eén van hen is minderjarig.