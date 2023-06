Diessen krijgt mogelijk weer een pinautomaat, Hilvarenbeek verliest die aan de Vrijthof

Onrust om plan drie windmolens volgens wethouder Hilvaren­beek onterecht: ‘Dit is nu niet aan de orde’

HILVARENBEEK - In de wijken Het Loo, Loosche Akkers en aan de Goirlesedijk in Hilvarenbeek is grote onrust ontstaan over de mogelijke komst van drie windmolens. Wat wethouder Esther Langens betreft, heeft het plan echter nog geen status. ,,Als er straks nog behoefte is aan windenergie, dan wordt dit plan pas in 2030 actueel.”