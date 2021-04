Dertiger op slag dood bij arbeidsongeval

Turnhout/Antwerpen Pirate Piercing blij met heropening contactbe­roe­pen: “Hopelijk zijn we nu écht vertrokken en zijn we binnenkort niet alweer de zondebok”

26 april Lucas Verheijen is blij dat hij maandag weer klanten mag ontvangen in zijn tattoo- en piercingzaken Pirate Piercing in Turnhout en Antwerpen. De voorbije maanden zijn zwaar geweest. Bijklussen in de bouw was noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. “Het voelde dikwijls toch aan als geviseerd worden ook al investeerden we als geen ander in veiligheid”, klinkt het bij Lucas Verheijen.