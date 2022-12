Dertiger krijgt celstraf voor opzettelijke brandstichting bij architect

De brandstichting dateert van 13 november 2019. De 37-jarige C.V. uit Ravels had op dat moment al een tijd een onenigheid met zijn architect. Rond 3.30 uur werd de architect gewekt door een luide knal. Zijn Toyota die op de oprit van de woning stond geparkeerd, stond in lichterlaaie. Onderzoek van twee branddeskundigen wees uit dat er twee brandhaarden waren en dat er benzine werd gebruikt als brandversneller. De architect had al snel een vermoeden dat C.V. achter de brandstichting zat. Hij had een conflict met hem na een bepaalde opdracht. Onderzoek van ANPR-camera’s wees uit dat C.V. die nacht in Geel was. “In zijn auto werd een tankbonnetje gevonden waaruit blijkt dat hij de dag voordien ongeveer 15 liter benzine had getankt. De auto van C.V. rijdt echter op diesel. De brandstichting werd gepleegd met behulp van een jerrycan gevuld met benzine”, aldus de rechter in het vonnis.