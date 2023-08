Decibel op Beekse Bergen zorgt opnieuw voor geluidsoverlast: ‘Ik dreun mijn bed uit’

‘Help!’ Roemeen houdt buurtgeno­ten wakker met roep om hulp, maar blijkt niets te mankeren

HOOGE MIERDE - Een Roemeense man is vorige week opgepakt in Hooge Mierde omdat hij om hulp schreeuwde terwijl hij geen hulp nodig had. Volgens de wijkagent waren de hulpdiensten lang bezig met het zoeken naar de hulpschreeuwer.