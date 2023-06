De vlucht uit Reusel naar veilige Hooge Mierde herdenken, het verdween nooit uit de herinneringen: ‘Pastoor liet ons nog biechten’

Hoe ‘dronken wegpiraat’ vrijuit gaat: “Er is een reden waarom de politie het pv heeft vervalst”

Hij scheurde met 130 per uur door de bebouwde kom. Tijdens een politieachtervolging. Terwijl hij dronken was én nadien een alcoholtest weigerde af te leggen. Dat alles stellen agenten overduidelijk in hun proces-verbaal. Toch wordt K.B. (44) uit Mol over de hele lijn vrijgesproken door de politierechter in Turnhout. Het relaas van een waanzinnige rechtszaak, waarin ook de bewakingscamera aan de voordeur van B. een hoofdrol speelt. “Er is een sterk vermoeden dat die camerabeelden gemanipuleerd zijn.”