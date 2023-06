De dorpsquiz is geen gegarandeerde hit meer: ‘We slaan een jaartje over, zeggen veel mensen’

Ze moesten Karrewiet kijken op de schoot van meester P.: ‘tofste leerkracht’ misbruikte 15 meisjes en staat nu terecht... sámen met ex-directrice

“Toen ik les van meester P. kreeg, ging hij regelmatig met zijn hand in mijn onderbroek. Ik wil niet dat mijn zusje nu ook bij hem in de klas komt.” P.T. (62) stond 38 jaar lang gekend als de meest geliefde leerkracht van basisschool Sint-Franciscus in Turnhout. Dat hij zijn handen niet kon thuishouden bij de — liefst blonde — meisjes uit zijn eigen klas, was tot deze verklaring van een oud-leerlinge niet geweten. Of... wist de directrice het wél? Want zij zit gewoon naast meester P. in de beklaagdenbank.