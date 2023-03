Coalitie in Goirle hikt tegen nieuwe wethouder aan: ‘Ik ben bang dat het nog wel eventjes gaat duren’

Dief laat zich filmen op werf van AS Adventure: 20 maanden voorwaarde­lij­ke celstraf

Een 47-jarige man uit Turnhout is door de rechtbank tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden veroordeeld voor drugsbezit en een reeks diefstallen. Hij sloeg onder andere toe bij AS Adventure in Turnhout.