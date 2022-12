Carine Couwenberg stopt na twintig jaar als schepen: “Ik word rechter, en dat kan je niet combineren met een politiek ambt”

RavelsDe gemeente Ravels krijgt vanaf januari een nieuwe schepen. Carine Couwenberg (48) zet na bijna twintig jaar een stap opzij. Ze doet dat noodgedwongen omdat ze is voorgedragen als rechter, een functie die niet gecombineerd kan worden met een politiek mandaat. “Ik heb met een heel mooie ploeg samengewerkt in Ravels.”

Carine Couwenberg legde in juni 2003 de eed af als schepen voor de gemeente Ravels. Ze kwam destijds in het schepencollege nadat Anke Heyns het voor bekeken hield. Bijna twintig jaar lang bleef Carine Couwenberg – naast haar werk als advocaat - actief als schepen in Ravels, maar daar komt binnenkort verandering in. Tijdens de gemeenteraad van januari zal ze opgevolgd worden door Marionne Leemans. Carine Couwenberg trekt zich noodgedwongen terug uit het schepencollege.

“Ik ben voorgedragen als rechter voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Het is nog maar een voordracht. De effectieve benoeming moet nog volgen. Maar het is logisch dat je vanaf je voordracht elke politieke betrokkenheid stopt. Dat wordt verwacht in een rechterambt, en is ook de normaalste zaak van de wereld”, motiveert Carine Couwenberg.

Nieuwe uitdaging

Couwenberg deed mee aan examens om rechter te worden omdat ze na twintig jaar als advocate toe was aan een nieuwe uitdaging. “Er zijn verschillende aspecten die mij aanspreken in het rechterambt. Niet alleen het juridische, maar bijvoorbeeld ook het bemiddelende optreden, het menselijk contact, …”

Hoezeer Carine Couwenberg ook uitkijkt naar haar nieuwe job als rechter, na bijna twintig jaar zal ze haar werk als schepen in Ravels wel missen. “Ik ben in 2003 schepen geworden. Dat is bijna twintig jaar. Dat is zo’n lange periode dat ik het uiteraard ga missen. Kiezen is altijd een beetje verliezen”, vertelt Couwenberg. “Ik heb met een heel mooie ploeg samengewerkt in Ravels. Er zitten heel wat mensen tussen die ik ga missen, net als een aantal aspecten van de job. Maar ik hoop dat er iets heel fijn voor in de plaats komt met mijn nieuwe functie.”

Quote Mijn belangrijk­ste verwezen­lij­kin­gen als schepen? De voorbije jaren zijn er twee nieuwe scholen gebouwd, in Weelde en Ravels. Carine Couwenberg

Couwenberg was deze legislatuur schepen van Ruimte en Omgeving, Onderwijs, en Lokale Economie en Middenstand. “Mijn belangrijkste verwezenlijkingen als schepen? De voorbije jaren zijn er twee nieuwe scholen gebouwd, in Weelde en Ravels. We hebben ook een aantal schoolgebouwen gerenoveerd. Dat is op materieel vlak een grote investering geweest voor de gemeente”, aldus Couwenberg. “Op menselijk vlak zal ik het goede contact herinneren met de directies van alle onderwijsnetten. Dus niet alleen van het gemeentelijk onderwijs, maar ook van de vrije netten en de gemeenschapsschool. We hadden regelmatig een netoverschrijdend overleg, dat is heel waardevol geweest. Er zijn heel waardevolle initiatieven uit gegroeid. De directeurs hebben elkaar goed leren kennen, en wij hebben hen goed leren kennen. Daardoor was er een heel korte lijn van het onderwijs naar het gemeentebestuur. Dat is de kinderen ten goede gekomen, dus dat vind ik heel mooi.”

Bevoegdheden

Couwenberg zal in het schepencollege vervangen worden door raadslid Marionne Leemans. De kersverse schepen krijgt de bevoegdheden Cultuur, Toerisme, Bibliotheek, Ontwikkelingssamenwerking en Wonen. Die behoorden voordien toe aan schepen Hans Heylen. Hij neemt voortaan de bevoegdheden van Carine Couwenberg - Ruimte en Omgeving, Onderwijs, en Lokale Economie en Middenstand - voor zijn rekening.

