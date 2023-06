Caravan brandt volledig uit: mogelijk kwaad opzet

Gereani­meer­de Sindy herstelt na harde val: “Mijn paard zou op mij zijn beland, maar ik heb daar geen enkele herinne­ring aan”

Sindy van Kruisselbergen, de amazone uit Weelde die vrijdagavond onder een paard terecht kwam bij een Nederlands evenement, herstelt momenteel in het ziekenhuis. De 29-jarige dame kwam onder haar paard Vosje terecht, was buiten bewustzijn en moest gereanimeerd worden. Ondertussen is ze aan de beterhand. “Als alles meezit, mag ik morgen het ziekenhuis verlaten”, vertelt ze vanop haar ziekenbed in Tilburg.