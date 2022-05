CADO Ravels gooit deuren open voor het publiek

De voorbije twee jaar werd de Dag van de Zorg niet georganiseerd. Nu de coronacijfers lager zijn, is dat wel opnieuw het geval. Heel wat zorg- en welzijnsorganisaties gooien op 15 mei de deuren open. Ook CADO Ravels. CADO is een dagopvang waar senioren en jongeren met een zorgbehoefte terecht kunnen om hun mantelzorgers een pauze in de dagelijkse zorg te geven. “Het voelt goed om dit te kunnen doen”, zegt Koen Rombouts, schepen van Welzijn in de gemeente Ravels. “We hebben er van bij de start voor gekozen om onze CADO als een huis in de rij te integreren in de gemeente. We willen een plaats zijn waar iedereen zich thuis en welkom voelt zodat iedereen die behoefte heeft aan de zorg die we als CADO bieden, gemakkelijk zijn of haar weg naar ons kan vinden. Op dat vlak heeft corona heel wat roet in het eten gegooid de voorbije jaren.”