Burgemeester: ‘Carnavalsgeweld in Diessen was onacceptabel’

Reusel-De Mierden wil samen met sportclubs energie inkopen

REUSEL-DE MIERDEN - Sportclubs in Reusel-De Mierden krijgen de kans om samen met gemeenten in Zuidoost-Brabant energie in te kopen, vanaf 2024. Op die manier wil de gemeente Reusel-De Mierden sportverenigingen die worstelen met een hoge energierekening, tegemoetkomen.