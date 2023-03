Brieven Ι Bizar atletiekdak Ι Lamme Red Bull-drinkersΙ Ι Das gewoon aanpakken

VAN DE LEZERLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we de laatste dagen in onze mailbox kregen.

Volledig scherm Impressie die VDL liet maken van Park Welschap met een gebouw in de vorm van een cirkel. In het gebouw is plek voor 300 tot 500 huurhuizen. Op het dak ligt een atletiekbaan van 1000 meter. © VDL

Atletiekdak (1)

Een heel mooi en aardig plan om huizen met een atlethiekbaan op het dak te bouwen op het oude golfterrein Welschap. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar niet helemaal realistisch als ik de tekeningen bekijk. Ik zie namelijk niet één auto ingetekend. En ook geen wegen of parkeergarages. Er staan alleen een fietspad en lopende mensen op de onderste tekening. Is het de bedoeling dat er alleen mensen gaan wonen die geen auto bezitten? En dat die dan helemaal naar de Noord Brabantlaan moeten lopen om zich met de stadsbus te laten vervoeren? Een beetje vreemd, toch?

Yvonne Walravens, Eindhoven

Atletiekdak (2)

Leuk idee, een atletiekbaan op daken bouwen. Maar heeft de ideeënmaker ook gedacht aan een kleedaccommodatie, materiaalopslag, EHBO/medische ruimte, een hek langs de baan voor de veiligheid? En waar laat hij het publiek? Trainers? En waar blijven de andere lopers die niet onmiddellijk aan de wedstrijd of training mee kunnen doen? Ik heb het op zijn voorbeeld tekening niet gezien.

Jac Laros, Geldrop

De Das

Hoe is het mogelijk dat wij nou geconfronteerd worden met dassenburchten onder de treinrails. Degene die daar over zouden moeten gaan worden nu pas wakker terwijl het allang bekend is. Het is mooi dat dieren beschermd worden maar dit loopt de spuigaten uit.. Dat deze dieren nu overlast bezorgen, en als dat ons niet bevalt, zullen er toch de nodige maatregelen moeten worden getroffen. Ik denk dat Nederland te klein is om óók dieren uit het buitenland hier op te vangen.

P v.Roozendaal, Geldrop.

Parkeren op de Hurk

De gemeente Eindhoven gaat de Hurk aanpassen met een megaplan verduurzamen bedrijventerrein. Hierin willen ze vergroenen, dat is een mooi idee, denk daarbij aan het aanleggen van wandelpaden, want daarvan zijn er weinig te vinden op het industrieterrein. Het idee daarvoor is het aantal parkeerplaatsen met 15% verminderen. Maar wat denk je van de auto’s van de werknemers die er willen parkeren, die vinden geen plaats meer. Het alternatief is parkeren in de buurten rondom het industrieterrein De Hurk.

Kortom parkeeroverlast voor de aanliggende buurten, dan kun je bij de gemeente betaald parkeren aanvragen voor je buurt. En waar komt dat geld dan weer terecht?

Kees Rommelse, Eindhoven

Democratie???

De verkiezingen zijn gelukkig voorbij. Naar verluid heeft pakweg 62% gestemd maar de meeste stemmers weten eigenlijk helemaal niet exact waarvoor en waarop; feit is ook dat 38% dus niet heeft gestemd.

Is er draagvlak voor de democratie, as-is? In deze wel positief dat die relatief eerlijke voorvrouw van de BBB is komen bovendrijven; alleen is het afwachten wat er allemaal in haar kielzog mee komt profiteren van het succes van het harde werk van haar kernteam; succes kent vele vaders.

Maar wat schieten we met het actuele democratische bestel eigenlijk op? Ooit zijn er in het verleden in internationaal verband, met name Europees verband, handtekeningen gezet onder verdragen die afgelopen decennium desastreus zijn gebleken voor Nederland. Schijnbaar zijn verdragen onherroepelijk want eigenlijk zouden alle grote problemen in Nederland effectief kunnen worden aangepakt door enkele van die verdragen te herzien c.q. als het niet anders kan deze op te zeggen.

Bij verkiezingen op Europees niveau vertegenwoordigt Nederland minder dan 4% van de stemgerechtigden dus de kans dat het Nederlandse belang in EU verband behoorlijk wordt behartigd is praktisch nihil, nada noppes. Het is dus buitengewoon onverstandig om in een dergelijke positie steeds het beste jongetje/meisje van de klas te willen zijn. Enkele van de van oorsprong Nederlandse politici maken carrière in EU verband maar het gelag wordt zwaar gevoeld in Nederland. De bijkans EU-terreur bepaalt voor een aanzienlijk deel het beleid in Nederland op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Quote De 2e kamer, de 1e kamer, de provincie en het lokale bestuur zitten er vaak voor Piet Snot bij



Anders gezegd, de 2e kamer, de 1e kamer, de provincie en het lokale bestuur zitten er vaak voor Piet Snot bij. Ik ben helemaal niet tegen samenwerking in EU verband maar ik vind oprecht dat Nederland op democratische basis haar eigen lokale, provinciale en landelijke beleid op elk vlak moet kunnen bepalen en dat er node in Brussel eens met de vuist op tafel moet worden geslagen teneinde onze soevereiniteit terug te eisen. De nationale wet- en regelgeving moet weer leidend worden. En ja, is er sprake van democratie als de meeste kiezers eigenlijk niet goed weten waarvoor en waarop ze moeten stemmen?

En is het niet veel democratischer om belangrijke besluiten via referendum te doen in plaats van eens in de 4 jaar te stemmen op pakketten standpunten van partijtjes waarvan door compromisgedrag gedurende die 4 jaar niets overblijft? Is ons antieke democratische bestel achterhaald en zou er in het belang ervan de democratie niet veel compacter moeten worden georganiseerd?

J. Keetels, Valkenswaard

Volledig scherm VAN DE LEZERS red bull blikjes © privébezit

Statiegeld werd tijd

Statiegeld op blikjes 0,15 cent per 1 april is geen grap. Het werd tijd! Vooral voor de Red Bull Consumerende Jongeren (zie foto) kan de boodschap hiervoor duidelijk zijn: als je te lam bent om de lege ‘energieblikjes’ op te ruimen dan werkt het spul ook niet.

Bouwroute Lorentz

Rob van Velthoven, rector en bestuurder van het Lorentz Lyceum, steunde de campagne (van de kauwgomfabrikanten) tegen het weggooien van kauwgom op straat. Reden: ,Het past in ons nieuwe strategisch kader dat we hebben opgesteld voor de ontwikkeling van ons nieuwe schoolgebouw. Dat ligt straks opnieuw in de natuur en daar past kauwgomafval niet bij.” (ED, 10-1-2023). Blijkbaar past het realiseren van de bouwroute voor het nieuwe Lorentz dwars door het natuurgebiedje het Wasven, wel in dit strategisch kader.

Deze bouwroute zorgt er namelijk voor dat er niet eerst een deel van het Lorentz gesloopt moet worden, voordat er iets nieuws gebouwd kan worden. Die route betekent de minste hinder (en kosten) voor de school.

Dat is de werkelijke reden dat de alternatieve route via de reeds bestaande Celebeslaan en parkeerplaats genegeerd wordt. Niet het beschermen van natuur, of het rekening houden met de felle weerstand van omwonenden tegen de onzalige plannen. In bestuurlijk jargon, gebezigd door o.a Groen Links wethouder Thijs, heet dat “een zorgvuldige afweging van belangen.”

Jeroen Beekman, Eindhoven

Vlees- en zuivelbelasting

Het advies aan het kabinet, van de klimaatcommissie onder leiding van Laura van Geest, om de belasting op zuivel en vlees te verhogen. Dit om als doel mensen meer plantaardige producten te laten consumeren. Ik vraag me af uit welke werkelijkheid deze commissie komt. Mensen maken zelf wel uit wat ze wel en niet gaan eten !!

Maak de biologische producten goedkoper zowel vlees als groente. Daarmee kun je een stap vooruit zetten. Niet het doel stellen we maken het duurder dan eten ze maar iets anders. Vreemde gedachten ook iedereen aan een elektrische auto hoezo het elektriciteitsnet is nu al overbelast. En dan zal ik maar zwijgen over de aanschafprijs van een elektrische auto. Als Mvr. Geest deze voorstellen rechtvaardig noemt? Laat mensen in hun waarde. Ze kunnen heel goed voor zichzelf kiezen.

Hans Speekenbrink, Eindhoven

Overkill

De overheid heeft weer iets bedacht in zijn bedilzucht versus de boeren. Een overkill aan bedrijfsgegevens moet de boer leveren in de ‘Gecombineerde Opgave’ (ED 22/03). Er wordt een detaillering en volledigheid gevraagd, wat hem veel extra administratie kost, waar de boer zelf weinig aan heeft . En het is de vraag wat de overheid er mee kan. Niet erg zinvol. Beter zou zijn kaders te scheppen waarbinnen boeren hun belangrijke werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dat is namelijk wat onze overheid wél zou moeten doen.

Frits van Dijk, Cranendonck