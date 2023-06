Bouwbedrijf Heijmans is vanaf nu koninklijk: ‘De trots is duidelijk voelbaar’

Get Ready! en de winnaar van The Masked Singer, Aaron Blommaert op Summer Sessions: “Get Ready!, dat is jeugdsenti­ment”

De organisatie van Summer Sessions in Turnhout voegt met Get Ready!, Jean Bosco Safari en Aaron Blommaert, de winnaar van The Masked Singer, drie bekende namen toe aan het programma voor de derde editie. Eerder werden Metejoor, Gunther Neefs, Michael Schack, #LikeMe en Regi aangekondigd. “Er zijn al 2.000 tickets de deur uit. Mensen krijgen ‘goesting’ in de zomer”, knipogen Wlad Pokoïk en Kim Langewouters.