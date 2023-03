Bommetje in politiek Goirle: zijn VVD en PAG nog met elkaar te verzoenen?

Arendonk verwelkomt komende jaren 11 extra publieke laadpalen

Momenteel telt Arendonk 31 laadpunten voor elektrische wagens. Dat is echter nog maar een fractie van het totale aantal dat de gemeente moet voorzien tegen 2030, als ze het lokaal energie- en klimaatpact wil respecteren. Er zijn momenteel nog elf publieke laadpalen in aanvraag, maar is dat wel voldoende?