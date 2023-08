Boekenmarkt bij De Flierefluiter in Hilvarenbeek

Mindervali­de man (53) op klaarlich­te dag bestolen door biker: “Dat hij op heterdaad betrapt was, kon hem niets schelen”

De grote vintagemarkt Snuffelland in Weelde-Statie kreeg afgelopen zondag ongewenst bezoek over de vloer. Een mindervalide man die er op zoek was naar leuke spulletjes werd er immers bestolen door een biker. De dader ging aan de haal met 435 euro. “Ik had dat geld net afgehaald om deze week mijn medicatie te kopen”, getuigt het slachtoffer anoniem.