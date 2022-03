BMX-parcours moet definitief verdwijnen: “Maar Blaaskantje verhuist naar Weelde Depot”

RavelsHet indrukwekkend BMX-parcours van Blaaskantje in Ravels is aan zijn laatste maanden bezig. De BMX’ers hadden geen enkele juridische optie meer om de locatie te behouden. Maar er is ook goed nieuws. “Als alle vergunningen goedgekeurd worden, kunnen we binnen enkele maanden naar Weelde Depot verhuizen”, zegt David Hermans.

Het is intussen anderhalf jaar geleden dat de BMX’ers van Blaaskantje te horen kregen dat ze hun zelfgebouwde BMX-parcours op een perceel in de Wilderstraat in Ravels-Eel moeste, afbreken. Ze kregen tot eind 2020 om het parcours weg te halen, anders zouden ze een dwangsom tot 100 euro per dag moeten betalen aan het Agentschap Natuur en Bos.

1.300 werkuren

De beslissing kwam toen hard aan bij de BMX’ers die het parcours gemaakt hadden. “Ongelooflijk. We hebben dit stukje grond zelf gekocht en het bos in ere hersteld. Hier steken meer dan 1.300 werkuren in”, vertelde David Hermans destijds. “We hadden speciaal dit stukje bos geselecteerd omdat het weinig natuurwaarde heeft. Het was vroeger landbouwgrond. Er groeide niks. Daar zijn dan kerstbomen op geplant die elk jaar werden uitgedaan om te verkopen. Op een bepaald moment zijn die kerstbomen blijven staan en allemaal dood gegaan. Pas sinds een paar jaar stonden er terug enkele loofbomen op. Wij hebben na de aankoop van de grond zelfs nog bomen bij aangeplant. Alle moeite hebben we gedaan om er weer een mooi bosje van te maken.”

Alles gedaan

Blaaskantje startte in 2020 ook een petitie voor het behoud van het parcours. Die werd meer dan 10.000 keer ondertekend. Maar zonder succes, blijkt intussen. “Blaaskantje 1.0 gaat over een paar maanden weg. Er is geen weg terug. Vanwege de Belgische wet was er geen juridische optie om de plek te behouden waar het nu staat. Geloof me, we hebben alles gedaan wat we konden. En waarschijnlijk zelfs meer”, klinkt het.

Enige legale optie

Maar de BMX’ers bleven de voorbije anderhalf jaar niet bij de pakken zitten. Ze gingen meermaals rond de tafel zitten met burgemeester Walter Luyten. Samen kwamen ze tot een oplossing. Geen behoud van het huidige parcours, maar een verhuis naar een andere locatie. “Als alle vergunningen goedgekeurd worden, zouden we binnen enkele maanden naar Weelde Depot kunnen verhuizen”, zegt David Hermans van Blaaskantje. “Het parcours zou niet meer onze eigendom zijn, maar het is de enige legale en lange termijn optie. De locatie die ons aangeboden werd, heeft helaas minder magie. Maar het is perfect voor een goede, grote, lange lijn. Waarschijnlijk zelfs beter dan voorheen.”

Volledig scherm Het huidige BMX-parcours van Blaaskantje © RV

Volledig scherm Het huidige BMX-parcours van Blaaskantje © RV