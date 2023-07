Brandweer evacueert scouts­groep na waterover­last naar manege: “Locatie past perfect in ons thema”

Nadat zondag al een Chirokamp in Gierle (Lille) moest ontruimd worden, werd maandag ook een jeugdkamp aan de Jachtweg in Ravels geëvacueerd door de brandweer. De 23 meisjes van scoutsgroep de 14 uit Schoten verhuisden noodgedwongen naar een manege in de buurt. “Sommige leden willen nu zelfs het liefst hier blijven”, klinkt het.