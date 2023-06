Bestemmingsplan buitengebied langer ter inzage

Turnhoutse senioren mogen nieuwe zitbanken komen uittesten voor 'Zilverrou­tes’: “Ik heb korte beentjes, maar op deze raak ik toch net de grond”

Maar liefst 20 procent van de Turnhoutse bevolking is 65-plusser. Toch vinden zij bijna nergens goed onderhouden én comfortabele zitbanken in de stad wanneer ze op wandel zijn. Stad Turnhout gaat daarom samen met de seniorenraad op zoek naar de beste wandelroutes en de beste aangepaste banken. Dinsdagochtend mochten de 65-plussers zich alvast neervlijen op de vier ‘testbanken’ in dienstencentrum Albert Van Dyck.