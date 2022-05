BELOOFD IS BELOOFD. Geraken kinderen veilig op school in Ravels? Komen er nog fietspaden bij in de deeldorpen? En wat is de gemeente van plan met de begraafplaatsen?

ravelsDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Ravels, een gemeente die volledig schuldenvrij is en dus genoeg geld heeft om te investeren. Maar dat het gemeentebestuur dat ook?