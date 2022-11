Alle gemeentebesturen zoeken geld, maar Ravels verlaagt personenbelasting van 6 naar 5 procent: “Koopkracht van onze inwoners verhogen”

RavelsInwoners van de gemeente Ravels zullen volgend jaar minder belastingen moeten betalen. Het gemeentebestuur is van plan om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 6% naar 5%. Opvallend, want overal in België zijn steden en gemeenten op zoek naar extra geld. “Met deze maateregel we willen de koopkracht van onze gezinnen verhogen”, zegt burgemeester Walter Luyten.

De energiecrisis laat niemand onberoerd. Ook gemeentebesturen hebben het financieel zwaar te verduren. Zij zien niet alleen de energiekosten sterk stijgen, door de indexaanpassingen gaan ook de personeelskosten sterk de hoogte in. Elke stad of gemeente moet daarom op zoek naar extra geld. De gemeentebelastingen laten stijgen, is dan één mogelijkheid om dat te verwezenlijken. Maar de gemeente Ravels is juist het tegenovergestelde van plan. De aanvullende personenbelasting zal er volgend jaar dalen van 6% naar 5%. “Er woedt momenteel een energiecrisis. Dat weegt ook op de gemeente. Bovendien is er een inflatie waardoor er heel wat indexaanpassingen zijn. Ook dat weegt op de gemeente (omwille van hogere personeelskosten en uitkeringen, red.). We hebben daarom ons meerjarenplan wat moeten aanpassen”, vertelt burgemeester Walter Luyten. “Maar tegelijkertijd vinden we als gemeente dat gezinnen heel wat aan koopkracht moeten inboeten. Daarom willen we als gemeente ook een inspanning doen en – weliswaar éénmalig – de aanvullende personenbelasting laten zaken van 6% naar 5%. Dat kan de koopkracht voor gezinnen versterken. Het precieze bedrag dat een gezin daarmee uitspaart? Dat varieert van gezin tot gezin.”

656.209 euro

De stijgende energieprijzen kosten de gemeente Ravels 754.000 euro extra. De indexaanpassingen betekenen zelfs een meerkost van 1 miljoen euro op de personeelsuitgaven. “Ook wij moeten dus op zoek naar geld. En daar zoeken we ook naar”, vervolgt burgemeester Walter Luyten. “Maar we zijn ons er evenzeer van bewust dat ook gezinnen sterk onder druk staan. Dat hun koopkracht een deuk krijgt. Om die gezinnen tegemoet te komen, willen we als gemeente volgend jaar wat minder financiële middelen van hen vragen. Daar de aanvullende personenbelasting te verlagen van 6% naar 5% geven we in totaal 656.209 euro terug aan de inwoners.”

Korte termijn voelbaar

De koopkracht van inwoners verhogen, kan in principe op verschillende manieren. De gemeente Ravels kiest ervoor om dat te doen via een verlaging van de aanvullende personenbelasting. “Omdat we ervan uitgaan dat belastingen eerlijk geheven worden in België, en omdat het een transparante regel is die gemakkelijk in te voeren is”, besluit Luyten. “We hebben niet het personeel om reglementen op te maken of controles uit te voeren als we het op een andere manier zouden organiseren. Op deze manier ervaren de mensen het effect bovendien op korte termijn.”

Gemiddelde

Het gemeentebestuur van Ravels heeft het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Die ging er unaniem mee akkoord. Tegen de gemeenteraadszitting van december zal het voorstel concreet worden uitgewerkt en ter goedkeuring worden voorgelegd. Door de verlaging van 6% naar 5% komt Ravels ver onder het Belgische gemiddelde te liggen. Het gemiddelde voor de aanvullende personenbelasting bedraagt zo’n 7,2%.

