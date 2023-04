Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Hilvarenbeek

Jacques Laermans (80) verloor 2.400 euro door ‘knipkaart­frau­de’: “Je voelt je zo onnozel achteraf”

Vorige maand leefde heel Turnhout mee met de 89-jarige ‘Nonkel François’, die een groot deel van zijn spaargeld verloor aan online oplichters. Maar hij blijkt zeker niet de enige te zijn die in de val trapt. Sinds begin dit jaar werden al twaalf dergelijke gevallen van ‘knipkaartfraude’ gepleegd in Politie Regio Turnhout, waarbij in totaal zo’n 140.000 euro gestolen werd. Ook de 80-jarige Jacques Laermans viel vorige week ten prooi aan de oplichters. Maar hoe gaat die ‘knipkaartfraude’ precies in zijn werk? En wat kan je er tegen doen?