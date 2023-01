Acht jaar cel voor man (43) die stiefdochter twaalf jaar lang verkracht

Het slachtoffer was amper 13 jaar toen het seksuele misbruik door haar stiefpapa begon. Pas dertien jaar later durfde ze naar de politie stappen. Het seksuele misbruik begon met aanrakingen van haar schaamstreek en borsten. Rond haar 14de verjaardag ging hij een stapje verder en penetreerde hij haar een eerste keer met zijn penis. Ze hadden seksuele betrekkingen met de regelmaat van de klok, en vanaf haar 16de werd ze ook verplicht tot seks met tientallen andere mannen. Alles samen zou het gaan om 80 afspraken. De eerste met een totaal onbekende man van 54 jaar die ze oraal moest bevredigen en waarvan ze het sperma moést doorslikken. “Ze werd ook begluurd via kijkgaten die de beklaagde had gemaakt in de muren en via een spycamera in een teddybeer. Dingen die ze deed met haar échte vriendjes, moest ze daarna met hem nadoen”, schetste de advocaat van het slachtoffer tijdens het proces.