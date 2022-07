Aannemer start op 1 augustus met aanleg fietspaden Vooreel en Moleneinde

De nutsmaatschappijen zijn al gestart met hun werken, maar vanaf 1 augustus is het dus aan de aannemer zelf. De gemeente wil het fietsen langs Vooreel en Moleneinde vooral een stuk veiliger maken. De werken brengen uiteraard de nodige hinder met zich mee. Tussen 1 augustus en 7 november is de volledige rijbaan afgesloten voor het verkeer tussen de kruispunten met de Eelstraat en de Weeldestraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Turnhoutseweg/Klein Ravels en de Kerkstraat/Peelsestraat. Ook de zijstraten zijn niet bereikbaar. Hogevoortstraat en Kapelakker zijn bereikbaar via Turnhoutseweg en ruilverkavelingsweg. De ruilverkavelingsweg naar de Stadstraat is enkel toegankelijk voor fietsers en niet voor gemotoriseerd verkeer. De Kapelstraat is bereikbaar via Eelstraat en St.-Adrianusstraat. Broekstraat kan je bereiken via Eelstraat/Kapelstraat of Polderstraat.