Aanleg zonnepark Haghorst begonnen, andere plannen in Hilvarenbeek liggen nog stil

KOERSGEKKE KEMPEN. Wielerfana­ten smeden unieke band met Italiaanse wielerle­gen­de Stefano Zanini: “Die twee Herenthout­se kerels zitten diep in mijn hart”

De Ronde van Vlaanderen komt nu écht dichtbij, komende zondag is ook voor Kempenaren een hoogdag. We zochten uit wat de koers in onze regio betekent. Vandaag leest u meer over Toon Gijbels en Bram Vandenschoor, twee Herenthoutse wielerfanaten die koersteam Astana tot in Italië volgen om een handje toe te steken. “Grote baas Aleksandr Vinokourov die ons persoonlijk kwam bedanken, dat was wel knap!” Waar dat exact gebeurde, hoe die band met Stefano Zanini groeide en nog veel meer leuke weetjes bundelden we hieronder samen. Koers, zoals de koers hoort te zijn: Pure passie!