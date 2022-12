1,7 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Ravels raakten jullie het meest in 2022: van oplichters die 100.000 euro stelen tot de succesvolle wijnhandel van Glenn Van Gils (25)

RavelsBijna 1,7 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Ravels het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van Chantal Janssens (51) die 100.000 euro kwijtraakte aan oplichters tot het verhaal van de succesvolle jonge wijnhandelaar Glenn Van Gils (25). Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest beroerde was dat van Chantal Janssens (51) uit Weelde (Ravels). Zij werd het slachtoffer van oplichters en raakte in enkele minuten tijd 100.000 euro kwijt. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers van Belfius en slaagden erin om al het spaargeld van Chantal en haar gezin naar hun eigen rekeningen over te schrijven. Slechts 30.000 euro kon nadien gerecupereerd worden. “Ik vertrouw niet snel mensen. Maar dit kwam zo geloofwaardig over”, getuigde Chantal.

Het verhaal van de vermoorde Dean Verberckmoes, het jongetje uit Sint-Gillis-Waas dat door Dave De Kock werd ontvoerd, raakte ook heel wat inwoners van onze gemeente. Diezelfde Dave De Kock was in 2008 ook verantwoordelijk voor de dood van de 2-jarige Miguel Van Kriekinge in Weelde (Ravels). Hij mishandelde de peuter zo zwaar dat het jongetje overleed aan zijn verwondingen.

In maart kwam Mike Van Kriekinge, de papa van Miguel speciaal vanuit Duitsland om deel te nemen aan de stille mars voor Dean en zijn zoontje. Samen met hem kwam een vijftigtal mensen op straat voor de jongetjes en tegelijkertijd ook voor alle slachtoffers vankindermishandeling. “Dit doet opnieuw allemaal zo’n pijn, maar we moeten ons laten horen in de hoop dat dit nooit meer kan gebeuren”, klonk het bij Mike.

Anja en Kelly Stessens, de organisatoren van de mars, en Mike Van Kriekinge, de papa van Miguel.

Dit jaar vielen er helaas ook heel wat slachtoffers bij verkeersongevallen, zo ook in onze gemeente. Begin dit jaar liet een jonge moeder (35) het leven op de N12, ter hoogte van de brug over het kanaal. De vrouw week van haar baanvak af en botste op een vuilniswagen. Haar baby die achteraan in een kinderzitje zat, bleef wonderwel ongedeerd.

Overdosis cocaïne

Hij had zijn leven weer op orde en zou zelfs gaan samenwonen met zijn vriendin. Maar op 1 augustus liep het dramatisch mis voor Sven Van Egmond (21) uit Weelde. Hij stierf aan een hartfalen. De oorzaak? Een overdosis cocaïne. Twee drugsdealers riskeren nu een celstraf voor drugshandel met dodelijke afloop. “Sven was dankzij zijn vriendin terug op de goede weg”, treurde zijn mama Henrica van der Rijt.

Sven Van Egmond

Ravels onderneemt

Gelukkig was er dit jaar ook positief nieuws uit Ravels. Zo spraken we dit jaar met enkele ondernemers uit de gemeente. Jonge wijnhandelaar Glenn Van Gils (25) startte vier jaar geleden een kleine wijnhandel in bijberoep, maar groeide al snel uit tot een vaste waarde in de regio. Met zijn Vin d’Anvers gaat hij immers verder dan de traditionele wijnlanden en schenkt hij de smaken van de ‘Nieuwe Wereld’ in ons glas. “Toen ik mijn zaak opstartte, was ik zelfs de jongste wijnhandelaar van België. Zot eigenlijk”, lachte hij.

Ook voor Nick Jacobs gingen de zaken goed in 2022. In juli vorig jaar startte hij aan de Steenweg op Diest in Turnhout met de groente- en fruitwinkel ‘Het Seizoen’. In april opende hij een gelijknamige winkel langs de Bredaseweg in Weelde-Statie. Hij opende de winkel op de plaats waar zijn vader ruim 32 jaar ‘Jacobs Groenten en Keurfruit’ uitbaatte. Ronny sloot de winkel begin oktober om met pensioen te gaan. “Ik ben hier in 1989 begonnen met twee parasols”, vertelde hij.

Nick Jacobs en Ronny Jacobs in 'Het Seizoen', de nieuwe groente- en fruitwinkel van Nick

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

