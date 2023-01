1.250 inwoners smullen in De Wouwer van appelbollen en worstenbroden

Terwijl de meeste mensen Verloren Maandag twee dagen eerder al gevierd hadden, deden de inwoners van Ravels dat woensdag. Het is er een traditie in de gemeente om op de eerste woensdag na Verloren Maandag een event te organiseren in gemeenschapscentrum De Wouwer. Voor een zeer democratische prijs krijgen inwoners er appelbollen en worstenbroden, en koffie, thee of chocomelk voorgeschoteld. Verspreid over verschillende shiften daagden 1.250 inwoners op in De Wouwer. Zij werden traditiegetrouw aan tafel bediend door burgemeester, schepenen en raadsleden. Ook kersvers schepen Marionne Leemans was van de partij om bezoekers te voorzien van koffie.