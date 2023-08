Brandweer­korp­sen zetten bijzondere verjaarda­gen in de verf met oldtimer­ral­ly door de regio

De brandweer van Wommelgem en die van Borsbeek (tegenwoordig samen onder de vlag van zone Rand) organiseren nu zondag een rondrit met oude brandweerwagens. Op die manier worden twee bijzondere verjaardagen extra in de verf gezet. In Wommelgem is er immers al 150 jaar een brandweerkorps actief, in Borsbeek 125.