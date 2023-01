Weesgedichten zoeken adoptieramen in Emblem

Antwerpen Jan De Vostunnel volledig afgesloten richting Brussel door ongeval met vrachtwa­gen

De Jan De Vostunnel in Antwerpen is volledig afgesloten in de richting van Brussel. Een ongeval met een vrachtwagen is de oorzaak van het euvel. Volgens de politie zal de tunnel nog de hele dag afgesloten blijven.

11:32