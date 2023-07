WEER. Vanochtend kans op bewolking in Ranst

Juf Marleen neemt afscheid van haar peuters na 23 jaar carrière in Klokken­laan: “Ooit nog les gegeven aan kinderen van prinses Astrid”

Na 39 jaar carrière, waarvan 23 jaar in de Klokkenlaan in Nijlen, staat Marleen De Rooms (59) vrijdag voor de laatste keer voor de klas. De peuterjuf werd woensdag alvast uitgebreid gevierd met een erehaag en een liedje, vrijdag staat er een leuke namiddag met de collega’s gepland. “Ondanks de traantjes, die er ongetwijfeld zullen zijn, maken we er een mooie dag van”, aldus Marleen.