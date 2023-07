WEER. Stevige buien met fors onweer in Ranst vandaag

Ontdek je geluk op nieuwe wandeling doorheen Schilde

Wat is geluk voor jou? En hebben we zelf een invloed op geluk? Dat kan je ontdekken tijdens een nieuwe themawandeling in Schilde. De gelukstocht vol reflectievragen en leuke opdrachten is 6,8 kilometer lang. Het startpunt bevindt zich aan de Louis Mariënlaan ter hoogte van nummer 24. Volg de bordjes. Wie toch liever de route wil, kan die vinden op www.route.you.