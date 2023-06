WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden in Ranst vanochtend

INTERVIEW. Bloemiste pent eerlijk onderne­mers­ver­haal neer: “Ik stond even stil in mijn droom. Of nachtmer­rie?”

Amper achttien jaar oud was ze toen Davina Cohen uit Schilde haar eigen bedrijfje ‘Tout En Fleurs’ opstartte. Haar bloemencreaties vallen zo in de smaak dat ze zelfs de fleurige huwelijksdecoratie van K3-tje Hanne mocht verzorgen. Ook al heeft ze al met vele BV’s samengewerkt, altijd rozengeur en maneschijn is het ondernemen op jonge leeftijd niet. “Al mijn spaargeld in een pop-upzaak. Hoe kom ik hier ooit rendabel uit?”, vraagt de 22-jarige bloemendesigner zich af in haar nieuw boek ‘gedurfd, gestart’, waarin ze haar eigen verhaal afwisselt met tips voor startende ondernemers en creatieve uitdagingen.