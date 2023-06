Wat een kippenvelmoment! Moeder en dochter krijgen tijdens concert bloemen van grote idool Bruce Springsteen: “Niet voor niets zo vroeg opgestaan”

Leen De Wachter en dochter Julie zijn al lang verslingerd aan de muziek van Bruce Springsteen. Zondag zagen moeder en dochter, die wel eens vaker samen een concertje meepikken, The Boss voor het eerst live aan het werk. En het werd een dag om nooit te vergeten.

“We vonden het op zich al fantastisch dat we de kans kregen om een optreden van Bruce Springsteen mee te maken”, vertelt mama Leen. “In eerste instantie hadden we naast een ticket gegrepen, maar een paar weken geleden konden we via een officiële doorverkoopsite alsnog kaartjes te pakken krijgen van iemand die niet kon gaan. Toen kreeg ik al tranen in mijn ogen van geluk…”

Overslapen... of toch niet

Wat Leen en Julie op dat moment niet konden vermoeden, was dat het allemaal nog véél beter zou worden. De Oelegemse moeder en dochter deden alle moeite van de wereld om een plaatsje op de eerste rij te bemachtigen en zouden daar later ruimschoots voor worden beloond.

“Hoewel de poorten in Werchter pas om 15.30 uur open gingen, stonden wij al om 7.30 uur paraat”, gaat Julie Broeckx verder. “Eigenlijk zouden we om 6.30 uur opstaan, maar mama was twee uur eerder al wakker geworden van de zenuwen. Ze was zelfs zodanig van slag dat ze dacht dat ze zich had overslapen. (lacht) Uiteindelijk zijn we dan maar iets vroeger dan voorzien vertrokken. Eens de poorten open gingen, trokken we de spurt van ons leven. We waren buiten adem, maar stonden wel waar we wilden staan: helemaal vooraan.”

Kussentje

Op één of andere manier moeten Leen en Julie Bruce Springsteen zijn opgevallen, want op een gegeven moment zocht de Amerikaanse zanger nadrukkelijk contact met het duo. “Hij kwam even voor onze neus staan zingen en we konden een paar selfies maken”, glundert Julie. “Nadien bleef Bruce oogcontact zoeken en kushandjes gooien. Bovendien raapte hij een kussentje op dat we op het podium hadden gegooid. ‘Love from Belgium, Julie & Leen’ hadden we er op laten borduren. Als klap op de vuurpijl kregen we na het concert de bloemen die Bruce net zelf had ontvangen. Je kan dus wel zeggen dat we niet voor niets zo vroeg zijn opgestaan.”

Bruce Springsteen poseert gewillig met Leen De Wachter.

In de uren na het onvergetelijke optreden bléven Leen en Julie op wolkjes lopen. “De andere concertgangers hadden alles gezien op een groot scherm en dus werden we her en der herkend en aangesproken”, glimlacht Leen. “Later kregen we via een fanpagina op internet nog veel filmpjes te zien. Volgens andere Springsteen-fans is het hoogst uitzonderlijk dat The Boss tijdens zijn act selfies laat maken met fans. Waarom hij dat nu wel deed? Geen idee, maar ik krijg nog altijd kippenvel als ik er aan denk. Dat gelukzalige gevoel zal de eerste dagen niet meteen weggaan. Al heeft mijn man het stilaan wel een beetje gehad met de Springsteen-gekte. (lacht)”

