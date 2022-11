Volle zaal voor prijsuitreikings jaarlijkse fotozoektocht Ranst: “Sommige mensen fietsen de route wel vijf of tien keer af.”

RanstEnthousiaste gezichten, maar toch ook wat spanning donderdagavond in de polyvalente zaal van GC Den Boomgaard in Broechem. 75 mensen hadden zich daar verzameld om de prijsuitreiking van de jaarlijkse fotozoektocht van Ranst bij te wonen. Elk van hen had meer dan 90 procent gescoord, en dus recht op een prijs, maar iedereen was toch benieuwd om te horen welke plaats in de ranking ze hadden behaald. “Van februari tot september zijn we hiermee bezig.”

“Het was niet gemakkelijk dit jaar,” grapte schepen van Vrije Tijd Annelies Creten (Groen) tijdens haar openingstoespraak. “Ik kwam in de loop van de zomer mensen tegen die op pad waren. Iedereen was enthousiast, ‘maar moeilijk’ hoorde ik ze zeggen.” Haar woorden waren een knipoog naar Jan Quirynen en Veerle Scholiers, twee krasse Ranstenaars die zich dit jaar al voor de derde keer hadden ingespannen om een vermakelijke, doch uitdagende fotozoektocht samen te stellen.

Die zoektocht bestaat al enkele jaren en lijkt niet enthousiasme af te nemen. 215 mensen namen eraan deel en de organisatie ontving na afloop 102 inzendingen. 75 deelnemers haalden uiteindelijk 90 procent, wat gelijkstond aan 63 juiste antwoorden op de 70, en mochten gisterenavond op officiële uitnodiging afzakken naar Den Boomgaard om te horen welke plaats ze hadden behaald en een mooie prijs uit te kiezen.

© Jasper van der Schoot

Fanatiek publiek

“Onze zoektocht trekt een vast publiek, waaronder veel mensen die van buiten de gemeente komen, en enkelen van hen doen de hele zomer niets anders dan zulke fotozoektochten oplossen,” vertelt Quirynen (66) enthousiast. “Eén van de redenen dat ze telkens terugkomen is vanwege onze mooie prijzentafel, maar de voornaamste reden is dat iedereen er veel plezier aan heeft. Ze zijn erg gedreven.”

Jan en Veerle beginnen ieder jaar rond februari aan de voorbereidingen voor de zoektocht. “Dan beginnen we de route uit te zetten en in maart ongeveer starten we dan met het verzinnen van de vragen. Natuurlijk doen we zelf ook veel zoektochten om inspiratie op te doen. Zo was er in Berchem ooit een soort puzzel en met alle antwoorden moest je dan op het einde een woord samenstellen. In april worden dan de boekjes gemaakt en van mei tot september loopt de zoektocht.”

En dan is het nog niet afgelopen. Tijdens de powerpointpresentatie werd duidelijk dat zelfs na zoveel voorbereidingen er al iets fout kan gaan. “Af en toe verandert er iets in de route, zoals bomen die omgekapt worden of andere referentiepunten op foto’s die verdwijnen. Die worden aan ons gesignaleerd en dan reageren wij gepast. Soms annuleren we zelfs sommige vragen. Eind september verbeteren we de formulieren en dan is de prijsuitreiking de grote afsluiter. Nu gaan we in ‘winterslaap’ tot februari.” lacht hij.

Volledig scherm De drie winnaars werden pas op het einde afgeroepen. © Jasper van der Schoot

Vijf of tien keer opnieuw fietsen

Maar het resultaat mocht er wezen. Er viel niets dan vrolijkheid af te lezen van de deelnemers die een prijs mochten uitkiezen van de rijkelijk gevulde tafel. De drie laureaten voor het brons, zilver en goud werden tot het einde bewaard. De gelukkige nummer mocht naar huis met niets minder dan een tegoedbon voor een overnachting in B&B ‘Tantine’ in Retie. En Jan denkt er nog niet aan om te stoppen.

“Ik zeg ieder jaar tegen mijn vrouw ‘Ik stop ermee’, maar de mensen verwachten toch dat je doorgaat,” vertelt hij enthousiast. “Je moet er evenwel niet tegenop kijken om veel te moeten fietsen en gelukkig is dat een hobby van me. En niet enkel van mij, zo blijkt. Sommige deelnemers hebben de route wel vijf of tien keer afgefietst, in beide richtingen om andere perspectieven te krijgen. Er is een publiek voor, zo blijkt maar.”

