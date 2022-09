VIDEO. Wurgslang kronkelt door straten van Oelegem: “Het was al de derde die we deze week moesten ophalen”

RanstHet centrum van Oelegem werd maandagavond opgeschrikt toen verschillende mensen meldden dat er een wurgslang door de straten van Ranst kronkelde. Een python dan nog. Enkele moedige en oplettende omstaanders slaagden er uiteindelijk in om het beestje in een doos te stoppen, waarna het lokale opvangcentrum voor wilde dieren haar kwam ophalen. “Het was een dikke slang, van zeker een meter lang.”

“Maandagavond, rond 20 uur, was ik mijn auto aan het parkeren in de garage en zag ik plots iets liggen.” Aan het woord is Julie Spooren, die een garage bezit in het appartementencomplex aan de Schildesteenweg in Oelegem. “Het was al een beetje donker, dus ik kwam wat dichterbij en deed de zaklamp van mijn gsm aan. Plots zag ik dat het een slang was. En een dikke nog wel, van zeker een meter lang. Ik ben dan meteen naar die blokken gegaan om te vragen of iemand misschien een slang bezat, maar de bewoners die ik sprak wisten van niks.”

Julie belde meteen de politie, maar op het moment dat die aankwam, hadden ze de slang zelf al kunnen vangen. “We hadden een doos gevonden die groot genoeg was en kregen bovendien de hulp van een vrijwilliger van de brandweer die daar in de straat woonde. Er moest snel ingegrepen worden, want de slang begon op een gegeven moment onder een poort door te kruipen. We namen dan een stok - enfin, ik keek zelf toe vanop afstand - en slaagden erin om het beestje onder de poort uit te trekken en zo op te scheppen.”

Het gezelschap kwam er uiteindelijk achter, na consultatie bij een paar slangenkenners, dat ze te maken hadden met een python. Een wurgslang, dus. “Maar volgens de mensen die ik contacteerde, is zo’n slang niet agressief als je uit de buurt blijft.”

Derde slang op week tijd

De politie contacteerde VOC Brasschaat/Kapellen, een organisatie die wilde dieren in nood opvangt, en die kwamen zo snel mogelijk ter plaatse. “Toen we aankwamen, bleek de python alweer uit de doos te zijn gekropen,” vertelt coördinator Dafne Van Mieghem, “Maar mijn collega’s hebben haar weer kunnen pakken en naar het opvangcentrum kunnen brengen. En daar is ze nu nog steeds. Als er geen eigenaar gevonden wordt, brengen we haar uiteindelijk over naar SOS Reptiel, wat een meer definitieve opvang voor reptielen is.”

Volgens Van Mieghem is het al de derde slang die deze week werd binnengebracht. “Dat is niet zo uitzonderlijk. De afgelopen jaren hebben we al meer van dat soort beestjes gevonden. Deze week hadden we een exemplaar in Oelegem en ook nog twee slangen uit Ekeren en Schoten. Die laatste is ondertussen al overgebracht naar SOS Reptiel.”

Wie toevallig weet aan wie de slang uit Oelegem kan toebehoren, mag altijd contact opnemen met het centrum. “Elk dier dat bij ons gevonden wordt, gaat twee weken online. Als er dan geen eigenaar gevonden wordt, kan het beestje worden overgebracht of worden geadopteerd. Dat hangt van de diersoort af.”

