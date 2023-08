Update: Magazijn in Ranst volledig uitgebrand: “Grote hoeveelheid textiel uit elkaar te halen”

Fietser (22) zwaarge­wond na ongeval met auto: “Verkeers­des­kun­di­ge onderzoekt omstandig­he­den”

Bij een verkeersongeval in Ravenstijn in Lier is woensdagnamiddag een fietser ernstig gewond geraakt. “De 22-jarige man was betrokken bij een aanrijding met een personenwagen”, zegt Magalie Derboven van de politiezone Lier. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer plaatse een scherm. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Lier. “Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse voor het verdere onderzoek”, besluit Derboven.