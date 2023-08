Uitslaande brand in magazijn in Broechem: “Hou ramen en deuren gesloten”

In Broechem bij Ranst is woensdagavond een hevige brand uitgebroken in een magazijn in de Van Den Nestlaan. De Brandweer Zone Rand is aanwezig, maar de bluswerken verlopen moeilijk. Op het moment dat de brand uitbrak, was niemand aanwezig in het gebouw, maar de materiële schade is groot. Buurtbewoners worden gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.