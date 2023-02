Twee uur file op E313 richting Antwerpen door ongevallen in Ranst en Wommelgem: één rijstrook beschikbaar

Intussen is de rijbaan in Wommelgem vrijgemaakt, maar ter hoogte van Parking Ranst zijn twee rijstroken en de busstrook versperd. Het zou gaan om een ongeval tussen een bestelwagen en twee vrachtwagens, waarbij de bestuurder van de achterste wagen onwel was geworden. Door het ongeval staat er heel wat file op de snelweg. Je schuift twee uur aan van Herentals-West tot Parking Ranst. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer vanuit Hasselt richting Gent aan om te rijden via Brussel (E314+E40). Ook naar Antwerpen rijd je best via Brussel, via de E19.