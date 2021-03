Tankwagen in gracht op E313 bij Ranst zorgt voor file richting Antwerpen: verkeer moet over linkerrijstrook

RanstOp de E313 ter hoogte van Ranst is richting Antwerpen een tankwagen geladen met een kleine hoeveelheid van een schadelijke chemische substantie in de gracht terechtgekomen. Door het ongeval is de rechterrijstrook versperd, wat voor verkeershinder zorgt, maar volgens de eerste berichten is er geen gevaar. Ook in de omgeving is er veel file door het verkeer dat moet omrijden.