Academies nemen intrek in indrukwek­ken­de Kunstencam­pus: “Een parade­paard­je voor de stad”

Twee dagen lang stond de nieuwe Kunstencampus aan de Molenvest in Herentals in de schijnwerpers. Na een officiële opening op vrijdag, trokken leerlingen van zowel de academie voor muziek, woord en dans als die voor beeldende kunst in stoet richting hun nieuwe thuishaven. Achter de blinkende gevel van het imposante gebouw, krijgen zo’n 2.350 leerlingen hun nieuw onderkomen.