Spitsstroken E19 en E313 vorig jaar extra vaak open door verkeerswerken en vakantiedrukte

Running Store loopt met derde winkel Herentals binnen: "Persoon­lij­ke aanpak maakt het verschil bij de klanten"

Wandel-, loop- en orthopedische schoenen afleveren op maat van de klant, dat is waar Running Store voor wil staan. Met de opening van hun derde winkel wil eigenaar Thomas Van de put ook in Herentals sportievelingen met raad en daad bij staan. “Niet de kleur van de schoen is belangrijk, wel het feit dat de schoen op maat van onze klanten aangeboden wordt. De juiste schoen voor de juiste voet!”, vertelt hij.