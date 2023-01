Sneeuwruimer belandt in zijberm E313: bestuurder in levensgevaar

BOECHOUT Ronny Mosuse, School is Cool en Henk Rijckaert maken Vooruit warm dit voorjaar

De programmatie van concertzaal Vooruit in Boechout is bekend gemaakt. Met gasten als Ronny Mosuse, School is Cool, Jean Blaute, Henk Rijckaert en Herwig Ilegems is het weer een programma om van te smullen.

