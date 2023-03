RONDVRAAG. Ranst gaat aantal publieke laadpalen uitbreiden: “Maar ze moeten efficiënt gebruikt worden, dus niet op elke hoek eentje”

“Sinds september 2022 is het Vlaamse publieke loket geopend waarop iedereen een publieke laadpaal kan aanvragen in zijn of haar buurt.” Aan het woord is Jochen Vercammen van de Dienst Omgeving bij gemeente Ranst. “Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst moet het elektriciteitsnet dit aankunnen. Ten tweede moet de aanvrager geen mogelijkheid hebben om de wagen op eigen terrein te stallen, zoals een garage, carport, of oprit waar de wagen opgeladen kan worden.”