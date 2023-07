Regenbuien, maar soms ook zon in Ranst vandaag

Chauffeur met lachgas in de auto rijdt bushokje omver

Een auto heeft donderdagnacht een bushokje geramd in de Letterkundestraat in Wilrijk. Dat meldde een oplettende buurtbewoner. De chauffeur van de wagen pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf, maar kon nadien opgespoord worden. Hij bleek ook nog een lading lachgas in de auto te hebben liggen.