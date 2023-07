Eerste patiënten gaan van start met intensief revalida­tie­pro­gram­ma in postrevali­da­tie­cen­trum: “Ik wil mijn kleindoch­ter weer veilig kunnen vasthouden”

In het postrevalidatiecentrum van AZ Herentals zijn deze week de eerste drie patiënten van start gegaan met een intensief en innovatief revalidatieprogramma. Kobe De Wolf, Marc Stijnen en Annick Leysen krijgen een revalidatieprogramma voorgeschoteld van drie weken, met 30 uur therapie per week, gespreid over telkens 5 dagen. Daarmee willen ze niet enkel elk een persoonlijk doel realiseren, hun inspanningen maken ook deel uit van een onderzoek naar de effecten van een intensieve therapie en het gebruik van hoogtechnologie bij de revalidatie van patiënten met een dwarslaesie of na een beroerte.