Voedings­win­kel ‘t Appeltje krijgt nieuwe uitbaters: “Assorti­ment zal wat worden uitgebreid”

Voedingswinkel ’t Appeltje, in de Oudstrijdersstraat in Oelegem (Ranst), krijgt vanaf 1 september nieuwe uitbaters. Na 35 jaar geven Geert Denckens en Veerle Heremans de fakkel door aan de gebroeders Vercammen, van de gelijknamige hoevewinkel in Koningshooikt (Lier). “Deze opportuniteit konden we niet laten liggen.”