Rechterrijstrook versperd op E313 richting Massenhoven ter hoogte van Ranst

Herentals Chee schrijft debuutro­man dankzij haar Tin­der-avonturen: “Wat waarheid is en wat niet? Dat ga ik niet onthullen”

De Herentalse Greet Embrechts lanceert eind deze week haar debuutroman ‘50 tinten tinder’. In het boek gaat hoofdpersonage Julia op zoek naar partnergeluk via de datingapp Tinder. Het is tevens die app, die de schrijfster een nieuwe wendig in haar leven gaf.

16:57