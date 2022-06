Ranst zoekt podiumzangers voor meezingavond op 8 juli: “Ambiance kunnen maken is het belangrijkste”

Herentals Acht patiënten korte tijd geëvacu­eerd na brand in ziekenhuis­ka­mer

In de nacht van donderdag op vrijdag brak er iets na middernacht brand uit op een patiëntenkamer in het Herentalse AZ ziekenhuis. Acht patiënten werden korte tijd geëvacueerd. Rond 2 uur was de situatie in het ziekenhuis weer onder controle.

20 mei